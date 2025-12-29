Homem mata nove familiares e vizinhos no Suriname em ataque com faca

Um homem esfaqueou no sábado à noite nove pessoas até à morte, incluindo cinco crianças, quatro das quais eram seus filhos, na cidade de Paramaribo, capital do Suriname, anunciou a polícia.

"Na noite de sábado, 27 de dezembro, para domingo, 28 de dezembro, um indivíduo do sexo masculino matou [...] quatro adultos e cinco crianças com um objeto cortante. Uma sexta criança e um adulto ficaram gravemente feridos e foram levados" para o hospital, segundo a polícia, em comunicado.

"Ao chegar ao local, a polícia da região Leste foi obrigada a usar as suas armas de fogo para deter o suspeito, que atacou os agentes com um objeto cortante. Sofreu ferimentos de bala nas pernas. Foi também levado de ambulância para as urgências para receber assistência médica e permanece sob custódia policial", refere ainda o comunicado.

Segundo a imprensa local, que visitou o local em Commewijne (leste da capital) e falou com vizinhos, o homem sofria de problemas de saúde mental. Quatro das crianças mortas eram seus filhos.

De acordo com a presidente do Suriname, Jenny Geerlings-Simons, o homem matou "os seus próprios filhos" e vizinhos.

"Numa altura em que a família e os amigos deveriam estar unidos e a apoiar-se mutuamente, deparamo-nos com a dura realidade de que existe um outro lado do mundo. Um pai que tira a vida aos seus próprios filhos e ainda assim mata os seus vizinhos. Desejo muita força, coragem e conforto a todos os que estão de luto neste momento inimaginavelmente difícil", reagiu Jenny Geerlings-Simons no Facebook.

O Suriname é um pequeno país de língua neerlandesa situado no norte da América do Sul.