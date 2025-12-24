Atentado em Moscovo mata dois polícias de trânsito e um civil

Dois polícias e um civil morreram hoje num ataque com recurso a uma bomba contra um veículo da patrulha de trânsito em Moscovo, no que aparenta ser o segundo atentado na capital russa em três dias.

"Dois polícias de trânsito viram uma pessoa suspeita junto a um carro da polícia. Quando se aproximaram para detê-la, um artefacto explosivo foi acionado. Em consequência dos ferimentos sofridos, os dois agentes da polícia, bem como a pessoa que estava junto a eles, morreram", informou o Comité de Instrução da Rússia (CIR), através da rede de mensagens Telegram.

Segundo as autoridades russas, o incidente ocorreu esta madrugada num bairro do sul de Moscovo.

A direção principal de investigações do CIR instaurou processos criminais por atentado contra um agente da ordem e tráfico ilegal de explosivos.

Neste momento, os investigadores estão a examinar o local de ocorrência dos factos, incluindo perícias genéticas, forenses e de explosivos.

"O presidente do CIR encarregou os criminalistas do departamento central de se juntarem às investigações para se identificar o mais rapidamente possível as pessoas ligadas a este crime, bem como todas as circunstâncias", indicou a agência.

De acordo com o canal Telegram 112, os agentes da polícia mortos eram dois tenentes de 24 e 25 anos de idade, que trabalhavam nos órgãos de segurança há pouco mais de dois anos.

Na segunda-feira, o chefe de operações do Estado-Maior do Exército russo, Fanil Sarvárov, morreu num atentado com um carro-bomba num bairro ao sul de Moscovo, segundo o CIR, que começou por atribuir o atentado aos serviços de informação ucranianos.