Porto Moniz regista nove dias com mais de 25°C em Novembro

O Porto Moniz registou em Novembro a temperatura média mais elevada da Região Autónoma da Madeira, com 21°C, e contabilizou nove dias com temperaturas máximas iguais ou superiores a 25°C, segundo dados divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Os dados meteorológicos do mês passado, cedidos pela delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, revelam que todas as sete estações analisadas apresentaram temperaturas acima das respetivas normais climatológicas. O desvio mais acentuado foi registado no Santo da Serra, com 2,3°C acima da normal para Novembro (12,3°C).

O extremo de calor do mês ocorreu a 5 de Novembro em São Jorge, onde o termómetro atingiu 28,9°C. No pólo oposto, a temperatura mínima absoluta foi de 1°C, registada no Pico do Areeiro no dia 23 - estação que também apresentou a temperatura média mais baixa do mês (8,8°C).

Precipitação abaixo do habitual

Apesar de o Chão do Areeiro ter acumulado o maior total de precipitação mensal (244,6 mm), a generalidade das estações ficou abaixo dos valores normais. As maiores anomalias negativas verificaram-se precisamente no Chão do Areeiro (-205,3 mm) e no Santo da Serra (-181,2 mm). Apenas o Porto Santo/Aeroporto registou precipitação acima da normal (+22,4 mm).

O aguaceiro mais intenso do mês caiu a 12 de Novembro no Pico do Areeiro, com 61,2 mm num só dia. Esta estação contabilizou oito dias muito chuvosos (com precipitação igual ou superior a 10 mm).

Mais sol que o habitual

A insolação também superou os valores normais nas estações onde este parâmetro é medido. O Funchal/Observatório registou 178,7 horas de sol descoberto, acima das 151,7 horas da normal climatológica. Também em Santa Catarina/Aeroporto (166,8 horas) e no Porto Santo/Aeroporto (159,0 horas) os valores ficaram acima da média histórica.

A temperatura da água do mar no Molhe da Pontinha, no Funchal, manteve-se igualmente acima da normal, com uma média mensal de 21,9°C — mais 1,0°C do que o valor climatológico de referência para Novembro.