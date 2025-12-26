Coreia do Sul vai permitir acesso ao diário oficial da vizinha do Norte

O governo da Coreia do Sul anunciou hoje que vai permitir o acesso ao órgão de comunicação oficial do regime norte-coreano, liderado por Kim Jong-un.

O diário oficial de Pyongyang, Rodong Sinmun, estava até agora classificado como "material especial" e vai passar a ser "material geral", sendo a medida "executada no início da próxima semana através dos devidos procedimentos administrativos", lê-se em comunicado oficial.

O Rodong Sinmun só vai estar acessível na Coreia do Sul em locais pré-designados e mediante verificação da identidade de quem o solicitar e justificação do motivo, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A reclassificação do jornal vai facilitar o acesso dos sul-coreanos à versão impressa em papel, mas o acesso 'online' vai continuar a ser proibido, acrescentou.

Este anúncio seguiu-se a uma declaração do Ministério da Unificação, responsável pelas relações com a Coreia do Norte, a dar conta da intenção do Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, de apaziguamento do conflito.

O chefe de Estado sul-coreano afirmou já que o medo de que "o público sucumbiria à propaganda e se tornaria comunista" é exagerado.

"Pelo contrário [disponibilizar esses documentos], vai proporcionar uma oportunidade para compreender a verdadeira realidade da Coreia do Norte", disse.

Pyongyang ainda não reagiu à proposta de Seul, depois de Lee Jae-myung ter afirmado, no início de dezembro, que sentia dever um pedido de desculpa a Pyongyang pela ordem do antecessor de enviar drones e panfletos de propaganda para o lado de lá da fronteira.

Os dois países continuam oficialmente em guerra (1950-53), uma vez que nunca foi assinado um tratado de paz entre Seul e Pyongyang.