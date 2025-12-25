PSP da Madeira pede olhar por quem pode estar mais isolado neste Natal
O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira publicou, esta quinta-feira, uma mensagem especial neste Dia de Natal, sublinhando que esta época nem sempre é vivida em família e pode ser marcada pela solidão ou isolamento para muitas pessoas.
"Para muitas pessoas, este é um tempo marcado pela solidão, pelo isolamento ou pela ausência de companhia", pode ler-se na mensagem publicada no Facebook.
Olhar pelo outro faz a diferença. Uma chamada, uma visita, uma palavra atenta podem mudar um dia, e por vezes, muito mais do que isso. Comando Regional da PSP Madeira
A instituição reforça que, além de garantir a segurança, procura também promover a proximidade e o cuidado com aqueles que mais precisam.
“Neste Natal, esteja atento. Olhe pelo seu vizinho, pelo seu familiar, por quem pode estar mais isolado. Porque segurança também é cuidar”, acrescenta a mensagem.