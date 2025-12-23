Homem mata criança de 13 anos e morre em explosão em Tomar

Um homem é suspeito de ter matado hoje uma criança de 13 anos, morrendo de seguida numa explosão alegadamente provocada por si numa habitação em Casais, Tomar, num caso de suposta violência doméstica, informou a GNR.

Na ocasião, ficaram também feridos a mãe da criança e um militar da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR disse à agência Lusa que a Guarda foi chamada ao local cerca das 12:00, após um alerta para agressões em contexto familiar, tendo encontrado uma situação de homicídio seguido de suicídio.

Segundo a mesma fonte, o menor, de 13 anos, terá sido morto pelo pai, de 43 anos, com recurso a uma arma branca.

À chegada da patrulha da GNR, o homem terá feito explodir uma botija de gás, provocando ferimentos na mão da criança e num militar da Guarda.

O militar da GNR sofreu ferimentos ligeiros, com um corte no sobrolho, tendo sido transportado ao hospital. Sobre o estado de saúde da mulher não foi possível obter informação.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.