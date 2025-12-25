Bombista suicida mata pelos menos cinco pessoas e fere mais de trinta na Nigéria

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas esta quarta-feira devido à detonação de uma bomba por um suicida numa mesquita em Maiduguri, capital do estado nigeriano de Borno, nordeste, informou a polícia.

A informação foi confirmada pelo porta-voz da polícia do estado de Borno, Nahsum Daso, em declarações à imprensa recolhidas pela agência de notícias nigeriana, que não especificou se o balanço inclui o atacante.

O atentado ocorreu por volta das 18:15 (19:15 TMG), quando o suposto agressor detonou um artefacto explosivo enquanto os fiéis rezavam no interior da mesquita, localizada no mercado de Gamborun, naquela localidade, deixando ainda 35 feridos com gravidade variada, que foram transferidos para o Hospital Universitário de Maiduguri.

Agentes de segurança de diferentes unidades foram destacados para as imediações do local do crime para garantir a segurança da zona, e as autoridades nigerianas abriram uma investigação.

Até ao momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque, embora Borno tenha sido palco de atentados executados pelo Boko Haram no verão passado. As autoridades nigerianas têm atribuído ao Boko Haram vários ataques, referindo-se tanto a este grupo quanto ao grupo dissidente, o Estado Islâmico na África Ocidental (ISWA), ambos especialmente ativos no nordeste do país e na bacia do Lago Chade, onde executaram dezenas de atentados nos últimos meses.