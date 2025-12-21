Portugal continental com semana de chuva e aguaceiros, interrompidos só na véspera de Natal

Portugal continental deve registar até terça-feira períodos de chuva ou aguaceiros, que serão de neve acima dos 800 metros, e regressam nos dias 25 e 26, após céu em geral pouco nublado na véspera de Natal, informou o IPMA.

Em comunicado divulgado hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informa que entre segunda e sexta-feira (22 e 26 de dezembro), o estado do tempo no continente "vai ser influenciado pela interação de um anticiclone localizado na região do arquipélago dos Açores, que se estenderá a partir de dia 23 para nordeste, e por uma região depressionária sobre o Mediterrâneo ocidental".

Até terça-feira, "prevê-se a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, que serão de neve acima de 800/1.000 metros de altitude, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela durante a tarde do dia 22", indica o IPMA.

"Após um dia 24 com céu em geral pouco nublado, espera-se, nos dias 25 e 26, a ocorrência de aguaceiros, que serão de neve acima de 800/1.000 metros de altitude", lê-se na nota.

O vento será "do quadrante norte, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental", na segunda e terça-feira, "e nas terras altas", prevê o IPMA.

As previsões apontam para "uma pequena subida de temperatura" até terça-feira, "com valores de temperatura máxima entre 14º e 17°C no litoral e entre 5º e 12°C no interior" e "a temperatura mínima deverá variar entre 6º e 11°C no litoral e entre -1º e 7°C no interior".

Na previsão especial de Natal, o IPMA adianta que a partir de quarta-feira, "espera-se uma descida gradual de temperatura" até sexta-feira, "com valores de temperatura máxima a variar entre 10º e 14°C no litoral e entre 2º e 9°C no interior".

"A temperatura mínima irá variar entre 2º e 7°C no litoral e entre -3º e 4°C no interior. Há condições para formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais", refere.

O IPMA salienta ainda que "a segurança rodoviária, em particular durante a noite e manhã, poderá ser localmente afetada pela ocorrência de gelo na estrada" na quarta, quinta e sexta-feira, e "na costa ocidental as ondas serão de noroeste com quatro a cinco metros, diminuindo para dois a três metros" a partir de terça-feira, enquanto "na costa sul as ondas serão de oeste/sudoeste com um a 1,5 metros".