Céu muito nublado e chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, exista céu muito nublado, com períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã, mais frequentes e intensos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e até final da manhã. .

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes moderado a forte (30 a 45 km/h) nas terras altas, com rajadas até 65 km/h, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 20.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 15.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu muito nublado e com aguaceiros fracos, mais frequentes até final da manhã. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Capitania prolonga aviso de agitação marítima forte na Madeira A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, na sequência da informação meteorológica transmitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O alerta mantém-se assim até às 18h00 amanhã, abrangendo toda a orla marítima da Região.

IPMA também prolonga 'aviso amarelo' para a agitação marítima forte O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também decidiu prolongar o 'aviso amarelo' para agitação marítima na Madeira e Porto Santo, devido à persistência de ondas de noroeste com altura significativa.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, aumentando

gradualmente para 4 a 4,5 metros a partir do meio da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 20 e 21.ºC