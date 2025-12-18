Portadores do cartão do idoso da Ribeira Brava passarão a usufruir do Transporte Solidário

A população sénior portadora do Cartão Idoso, na Ribeira Brava, passará a usufruir do Transporte Solidário implementado através de uma parceria com os taxistas do concelho. A decisão foi tomada, hoje, na reunião de Câmara. Este apoio terá uma comparticipação máxima de 150 euros/ano por idoso, num investimento camarário na ordem dos 100 mil euros.

A reunião que decorreu esta quinta-feira contou com 23 pontos na ordem de trabalhos, tendo sido aprovadas alterações a três regulamentos municipais que vão permitir mais-valias à população. As alterações ao Cartão Idoso vão chegar a 650 pessoas e pretendem "combater o isolamento destes idosos, facilitar a mobilidade e permitir que sejam autónomos”.

Ainda para a população desta faixa etária, foi aprovada uma majoração de 10% para a recuperação de habitações degradadas, no âmbito do Programa Municipal de apoio à recuperação e beneficiação de Habitações Degradadas, e uma majoração de 20% quando as intervenções visem mobilidade, acessibilidade ou segurança.

Há ainda um reforço da taxa de comparticipação das despesas de saúde, passando de 25% para 30% na comparticipação de medicamentos, exames e fraldas.

Na mesma reunião foi também aprovado apoios na área da educação aos alunos da Ribeira Brava que frequentam estabelecimentos de ensino fora do concelho. "A medida vem reforçar o papel do Município na promoção da igualdade de oportunidades no acesso à educação e na permanência dos alunos no sistema educativo, adequando o regulamento à evolução das realidades educativas, sociais e territoriais, bem como às necessidades atuais das famílias residentes no concelho", termina nota à imprensa.