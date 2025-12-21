Idosa transportada para o hospital após queda num lar

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, por volta das 8h30, para prestar socorro a uma idosa com aproximadamente 90 anos, num lar de terceira idade localizado no Funchal.

A vítima apresentava suspeita de traumatismo na anca, tendo sido assistida no local pela equipa de emergência.

Após a imobilização, a idosa foi transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.