 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Idosa transportada para o hospital após queda num lar

None

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, por volta das 8h30, para prestar socorro a uma idosa com aproximadamente 90 anos, num lar de terceira idade localizado no Funchal.

A vítima apresentava suspeita de traumatismo na anca, tendo sido assistida no local pela equipa de emergência.

Após a imobilização, a idosa foi transportada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo