Nesta edição especial de 25 de Dezembro trazemos-lhe o Natal que sonhamos escrever.

Da saúde à habitação, do ambiente à paz social, figuras da cultura, ciência, política e sociedade civil juntaram-se à redacção do DIÁRIO para transformar aspirações colectivas em peças jornalísticas.

Ao longo das mais de 60 páginas desta edição apresentamos-lhe um exercício criativo, entre o que seria desejável e a realidade, com a esperança de uma Madeira diferente no futuro: sem listas de espera na Saúde, sem filas ou acidentes na via rápida, com energia mais "limpa", salários dignos, casa para todos e um olhar mais atento à Cultura, entre muitos outros desejos.

Resta-nos desejar-lhe boas festas – e leituras – com o seu DIÁRIO, em papel ou através da versão e-paper.

Como sempre, ao longo deste dia de Natal, poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, no ‘site’ ou ainda nas nossas páginas de Facebook e Instagram.

A todos, um Feliz Natal!