Tuna de Câmara de Machico apresenta Concerto de Natal com mais de 35 músicos

A Tuna de Câmara de Machico (TCM) realiza o seu Concerto de Natal esta sexta-feira, às 21 horas, no Fórum Machico, com entrada livre.

O espectáculo ganha especial significado após a morte do padre José Martins Júnior, maestro e fundador do agrupamento que completou 42 anos de existência. Em palco estarão mais de 35 elementos de várias gerações, demonstrando a vitalidade de um projecto intergeracional que une "miúdos e graúdos".

O concerto encerra uma temporada exigente, marcada pela participação em dois festivais e pela reorganização interna do grupo. A TCM mantém uma escola de música com três professores nas áreas de Teoria Musical, Bandolim e Guitarra, assegurando formação de excelência a crianças, jovens e adultos.

O evento é organizado pelo Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca (CCCS-RS) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico e da Direcção Regional de Cultura.