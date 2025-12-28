Papa alerta para os "Herodes" do mundo actual

O Papa Leão XIV advertiu hoje para os "Herodes" no mundo atual, "os mitos do êxito a qualquer preço, o poder sem escrúpulos, o bem-estar vazio e superficial", durante a mensagem da oração do Angelus.

Da varanda do palácio apostólico, perante milhares de pessoas reunidas na praça de São Pedro, o pontífice norte-americano dedicou a mensagem à fuga da Sagrada Família, após a ordem de Herodes para matar os recém-nascidos.

"Enquanto contemplamos com assombro e gratidão este mistério, pensemos nas nossas famílias e na luz que elas também podem dar à sociedade em que vivemos. Lamentavelmente, o mundo tem sempre os seus ´Herodes´", disse.

Trata-se dos "mitos do êxito a qualquer preço, do poder sem escrúpulos, do bem-estar vazio e superficial", alertou o Papa, chamando a atenção para as consequências da solidão, do desespero, das divisões e dos conflitos.

Neste sentido, pediu que as famílias cristãs não deixem que estes atos sufoquem a chama do amor.

"Pelo contrário, protejamos nelas os valores do Evangelho: a oração, os sacramentos, especialmente a confissão e a comunhão, os afetos puros, o diálogo sincero, a fidelidade, o realismo simples e belo das palavras e os gestos bons de cada dia", acrescentou Leão XIV.

O Papa pediu a bênção para "todas as famílias do mundo", para que seguindo o modelo de Jesus Cristo sejam "um sinal da sua presença e do seu amor sem fim".