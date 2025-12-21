Papa pede oração para que "todas as crianças do mundo possam viver em paz"

O papa Leão XIV pediu hoje que se reze para que "todas as crianças do mundo possam viver em paz", durante a tradicional bênção das figuras do presépio do Menino Jesus, após a oração do Angelus.

"Queridos jovens, diante do presépio, rezem a Jesus também pelas intenções do papa. Em particular, rezemos juntos para que todas as crianças do mundo possam viver em paz. Agradeço-vos de coração", disse o pontífice ao dirigir-se aos fiéis da janela do Palácio Apostólico.

A Praça de São Pedro acolheu hoje a tradicional Bênção das Crianças de Belém, na qual os fiéis de todas as idades levam as suas figuras ao Vaticano para que o papa as benza, antes de as colocarem nos presépios das suas casas, escolas e oratórios.

Leão XIV, que participou pela primeira vez este ano nesta celebração, agradeceu a iniciativa ao Centro de Oratórios Romanos, também impulsionador desta tradição, que começou na década de 1980 e se realiza todos os anos em dezembro.