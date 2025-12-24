Papa pede 24 horas de paz no mundo no dia de Natal

O papa manifestou hoje "grande tristeza" por a Rússia ter rejeitado o pedido de trégua e apelou para que a guerra seja interrompida em todo o mundo durante pelo menos 24 horas no dia de Natal.

"Uma das coisas que me causa grande tristeza é que a Rússia aparentemente rejeitou o pedido de trégua de Natal. Faço este pedido a todas as pessoas de boa vontade para respeitarem pelo menos a festa do nascimento do Salvador, um dia de paz", disse Leão XIV ao sair da sua residência em Castel Gandolfo, nos arredores do Vaticano.

"Espero que nos ouçam para que haja 24 horas de paz, um dia de paz, por todo o mundo", insistiu.

Sobre a situação em Gaza, recordou que, há poucos dias, a paróquia da Santíssima Trindade, a única igreja católica do enclave palestiniano, recebeu a visita do Patriarca Latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzabala.

Além disso, o papa falou hoje com o pároco, o argentino Gabriel Romanelli.

"Estão a tentar organizar o Natal, embora a situação seja muito precária. Esperemos que o acordo para a paz continue", comentou.

No final de uma visita de três dias à Faixa de Gaza, o cardeal Pizzaballa afirmou que "os problemas persistem".

"Casas, escolas e hospitais precisam de ser reconstruídos. A população vive em extrema pobreza, rodeada de esgotos e lixo, mas ao mesmo tempo, anseia por reconstruir as suas vidas", descreveu.