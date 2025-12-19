Filho de Bolsonaro actualmente a viver nos EUA perde lugar no Parlamento brasileiro

A Câmara dos Deputados do Brasil anulou hoje o mandato de Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos e tenta a intervenção das autoridades norte-americanas a favor do pai.

De acordo com um documento citado pela agência France-Presse (AFP), a Câmara dos Deputados "declarou a perda do lugar do deputado Eduardo Bolsonaro" por ter excedido o número de ausências autorizadas desde que deixou o Brasil no início deste ano.

O terceiro filho de Jair Bolsonaro não comparece no Parlamento em Brasília desde fevereiro, quando viajou para os Estados Unidos para pressionar a administração do Presidente republicano Donald Trump a atenuar a pressão legal sobre o seu pai.

Este 'lobby' surtiu inicialmente efeito quando Washington impôs uma tarifa de 40% sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, alegando uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente brasileiro.

Esta tarifa, que entrou em vigor no início de agosto, acabou por ser amplamente suspensa em novembro, sobretudo em resposta à inflação nos Estados Unidos em relação a produtos como o café, de que o Brasil é o principal fornecedor.

Esta remoção das tarifas coincidiu também com um abrandamento das relações entre os Estados Unidos e o país sul-americano, marcado por um encontro entre Donald Trump e o Presidente brasileiro de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, no final de outubro.

Na semana passada, Washington suspendeu também as sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, o juiz do Supremo Tribunal Federal que presidiu ao julgamento em que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão em setembro.

O ex-presidente (2019-2022) cumpre pena desde novembro na sede da Polícia Federal em Brasília.

Mas o tempo da sua pena pode ser reduzido para pouco mais de dois anos graças a uma lei aprovada na quarta-feira pelo Parlamento de maioria conservadora.

O apoiante de Bolsonaro, Sostenes Cavalcante, denunciou hoje à noite a anulação do mandato de Eduardo Bolsonaro, sublinhando na rede social X que "milhões de brasileiros" que votaram nele "já não estão representados" na Câmara dos Deputados.

Outros três filhos do ex-presidente de extrema-direita também iniciaram carreiras políticas, entre os quais o mais velho, Flávio Bolsonaro, senador nomeado como sucessor do pai para representar o campo conservador nas próximas eleições presidenciais, em 2026.

A Câmara dos Deputados anulou também hoje o mandato de Alexandre Ramagem, antigo chefe dos serviços de informação durante o Governo de Jair Bolsonaro.

Condenado a 16 anos de prisão no mesmo julgamento no Supremo Tribunal Federal, Ramagem está também nos Estados Unidos e as autoridades brasileiras requereram a sua extradição.