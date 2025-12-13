Sismo de 4,1 na escala de Richter sentido em vários concelhos do Norte e Centro

Um sismo de magnitude 4,1 ocorreu hoje em Celorico da Beira e foi sentido em vários concelhos dos distritos da Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Vila Real e Viseu, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA referiu que o sismo de magnitude de 4,1 na escala de Richter ocorreu pelas 00:38 de hoje e teve o seu epicentro a cerca de quatro quilómetros a oeste-sudoeste de Celorico da Beira, distrito da Guarda.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Covilhã (Castelo Branco)", destacou o IPMA.

Segundo a mesma fonte, foi sentido com menor intensidade nos concelhos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra (Aveiro), Sertã (Castelo Branco), Guarda (Guarda), Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas e Viseu (Viseu)".

"Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados", acrescentou o IPMA.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", segundo o IPMA.

Já com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é "sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados".