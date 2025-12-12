Sismo de magnitude 4.1 registado a norte da Madeira

O Instituto Nacional de Geografia de Espanha registou um sismo de magnitude 4.1 a norte da ilha da Madeira pelas 19h24 (UTC) desta sexta-feira, 12 de Dezembro.

De acordo com os dados disponibilizados, a actividade sísmica ocorreu a uma profundidade de 30 km, com epicentro nas coordenadas 34,7885°N, 16,5968°W, no oceano Atlântico, a norte da Madeira.