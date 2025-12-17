Pequeno sismo registado ao largo das ilhas Desertas

Um sismo de magnitude 1,8 na escala de Richter foi registado, ao início desta manhã, ao largo das Ilhas Desertas, no arquipélago da Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 5h39, e teve epicentro a sudeste das Desertas, sendo localizado a uma profundidade de cerca de 42 quilómetros.