Segunda-feira de céu nublado na Madeira mas com abertas na costa sul
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta segunda-feira, no nosso arquipélago, períodos de céu muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira.
Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira até ao meio da tarde.
O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de norte.
Espera-se uma pequena subida da temperatura máxima. As temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 20 graus, tanto na Madeira como no Porto Santo.
Para a área do Funchal, a previsão aponta para céu geralmente pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/hora).
Quanto ao estado do mar, na costa norte teremos ondas de noroeste com 4 a 5 metros de altura, diminuindo para 3 a 4 metros de altura a partir do final da tarde. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros de altura, sendo 1,5 a 2,5 metros de altura na parte oeste da ilha da Madeira.
A temperatura da água do mar estará em 19/20ºC.