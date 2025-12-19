Gasóleo e gasolina voltam a ficar mais baratos na Madeira a partir de segunda-feira

Os preços dos combustíveis voltam a descer na Região Autónoma da Madeira a partir da próxima segunda-feira, 22 de Dezembro, com todas as tipologias a registarem reduções face à actual semana.

O gasóleo rodoviário, actualmente vendido a 1,455 euros por litro, passa a custar 1,432 euros por litro, o que representa uma descida de 2,3 cêntimos.

A gasolina super sem chumbo IO 95 também fica mais barata, passando dos actuais 1,573 euros para 1,556 euros por litro, menos 1,7 cêntimos.

Já o gasóleo colorido e marcado regista uma redução de 2,2 cêntimos, descendo de 0,978 euros para 0,956 euros por litro.

Os preços máximos de venda ao público dos combustíveis homologados para vigorar na Região Autónoma da Madeira, a partir das 0 horas do dia 22 de Dezembro, são os seguintes:

Gasolina super sem chumbo IO 95 –---------------- 1,556 € por litro

Gasóleo rodoviário –------------------------------- 1,432 € por litro

Gasóleo colorido e marcado –---------------------- 0,956 € por litro

Os novos valores foram aprovados pelo Governo Regional e publicados na tarde desta sexta-feira no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.