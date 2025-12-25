China acusa EUA de manipular política para barrar aproximação com a Índia
Pequim acusou hoje os EUA de distorcer a sua política de Defesa para tentar impedir uma melhoria dos laços entre a China e a Índia, depois de uns últimos anos marcados por tensões fronteiriças entre ambos os países.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, sublinhou que "a situação actual na fronteira entre a China e a Índia é estável, em linhas gerais", antes de frisar que "os canais de comunicação entre ambas as partes funcionam bem", de acordo com o diário chinês Global Times, citado pela agência Europa Press.
Deste modo, reiterou que Pequim "se opõe a comentários injustificados sobre este tema por parte de qualquer país", depois de o Pentágono indicar na quarta-feira que a China "provavelmente procura aproveitar a diminuição de tensões (fronteiriças) para estabilizar as relações bilaterais e evitar um aprofundamento dos laços entre os Estados Unidos e a Índia".
Os Governos da Índia e da China acordaram em Outubro "manter a paz e a estabilidade" na fronteira, apesar das disputas entre as partes, e aderir ao pacto alcançado há um ano, que estabelece as actividades de patrulhamento na zona do vale do rio Galwan para evitar confrontos.
As tensões entre a China e a Índia giram, precisamente, em torno do território montanhoso do norte da região de Caxemira, para além de cerca de 60 mil quilómetros quadrados no estado indiano de Arunachal Pradesh (nordeste), que a China considera parte do Tibete.
A Linha de Controlo Actual, que substitui a linha de fronteira entre os dois países nessa região, passa por Ladakh. A Índia, por seu lado, reclama o território de Aksai Chin, controlado por Pequim.