Família acusada de embarcar idosa morta em avião de Málaga para Londres

Uma família britânica foi acusada de embarcar o corpo de uma idosa de 89 anos num avião que iria cumprir a rota entre os aeroportos de Málaga-Costa del Sol e Londres-Gatwick.

O avião, da companhia Easyjet, estava programado para partir do destino de férias espanhol às 11:15 com chegada duas horas depois. Acabou por sofrer um atraso de quase 12 horas, partindo às 22:47, hora local, e aterrando em Gatwick por volta da meia-noite.

Segundo referiu o diário britânico 'Daily Mail', citando testemunhas do incidente, cinco familiares transportaram a mulher como se a ajudassem a subir a bordo alegando que não se sentia bem e que tinha adormecido.

No entanto, pouco antes da descolagem, a tripulação de cabine foi alertada por passageiros e o avião, que já tinha começado a circular na pista, teve de dar a volta e parar, antes de levantar voo 12 horas depois, acrescenta o jornal.

Segundo uma testemunha, o avião regressou para o terminal, o voo foi cancelado e todos os passageiros foram retirados do avião.

Alguns passageiros relataram como o corpo foi empurrado numa cadeira de rodas até aos lugares do grupo, na parte de trás do avião, e levantado até ao seu lugar, com a ajuda de cinco membros da sua família.

O grupo só foi autorizado a embarcar, porque os familiares disseram a um funcionário de embarque, que questionou a aparente má saúde da mulher, que ela "estava apenas cansada", escreve o meio de comunicação britânico, citado pela EFE.

Uma outra testemunha relatou que, quando o avião voltou para o terminal e a equipa de emergência médica entrou a bordo: "Nenhum dos familiares parecia chateado ou em pânico, não estavam a chorar nem em choque --- estavam completamente calmos e a falar com os paramédicos."

Os socorristas levaram a mulher para a parte de trás do avião e ligaram-na a um dispositivo médico, acrescentou a mesma fonte, aque referiu que não foi emitido qualquer som.

O 'Daily Mail' escreve ainda que a EasyJet alegou que os passageiros preocupados estavam errados, que a passageira tinha um certificado de aptidão para voar e que estava viva quando embarcou no avião.

O jornal britânico acrescenta que se desconhece o que aconteceu ao corpo da mulher depois de ter sido removido, nem aos membros da família que a acompanhavam.

Um porta-voz da Guarda Civil em Málaga confirmou ao 'Daily Mail' que os agentes foram chamados ao avião devido a uma senhora idosa britânica, afirmando que "ela foi declarada morta no avião".

Já o um porta-voz da EasyJet disse que este voo regressou à porta de embarque antes da partida devido a um passageiro a bordo que necessitava de assistência médica urgente.