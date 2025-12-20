Mulher continua desaparecida no Funchal

Maria Rosária Barreto Moniz de 82 anos continua desaparecida desde as 7 horas de ontem, sexta-feira, dia 19 de Dezembro.

Segundo informações dadas pela sobrinha ao DIÁRIO, a última vez que foi vista foi na zona do Caminho do Meio, em Santa Maria Maior, sem documentos nem telemóvel, e apenas trocou o pijama, saindo de casa sem avisar nenhum familiar.

De acordo com mais informações, a idosa foi vista às 7h20 de ontem e veste uma calça ganga azul clara e um casaco vermelho claro com fecho.

O DIÁRIO apurou que, durante esta noite, os familiares realizaram buscas sem sucesso e a PSP estará empenhada durante o dia de hoje nas buscas.

A família solicita que que quem tiver informações sobre o seu paradeiro para contactar o seguinte número (965404205) ou a PSP.