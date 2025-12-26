Ouro e prata continuam a disparar para novos máximos de sempre

O preço da onça troy do ouro e da prata estavam hoje ao início da tarde em novos máximos históricos de 4.511,46 dólares e de 74,0480 dólares, mais 72% e 150% que na mesma data de 2024, respetivamente.

Cerca das 13:15 em Lisboa, a onça de ouro estava a ser negociada a 4.511,46 dólares (cerca de 3.827,81 euros), um novo máximo de sempre, mais 0,76% que na quinta-feira (4.479,42 dólares) e mais 71,58% que em 26 de dezembro de 2024 (2.629,42 dólares).

À mesma hora, a onça de prata cotava-se a 74,0480 dólares, um novo máximo histórico, mais 3% que na quinta-feira e mais 149% que em 26 de dezembro de 2024.

Em relação ao barril de petróleo Brent para entrega em fevereiro de 2026, este estava a ser negociado a 62,22 dólares, quase inalterado em relação a quinta-feira (62,24 dólares), mas menos 11% que na mesma data de 2024 (69,91 dólares).

O euro estava a ser trocado a 1,1789 dólares, também quase inalterado face a quinta-feira (1,1782 dólares), mas a valorizar-se 13,23% face à mesma data de 2024, quando fechou a 1,0412 dólares.