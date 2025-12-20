Tiago Berenguer conquista Prata na Alemanha
O atleta madeirense do Club Sports da Madeira, Tiago Berenguer, que competiu no Torneio Internacional de S19 'Yonex German Ruhr U19 International 2025', sagrou-se este sábado vice-campeão na vertente de sub-19 Singular Homens.
O evento desportivo de badminton decorreu de 17 a 20 de Dezembro de 2025, no Westenergie Sporthalle, em Mülheim/Ruhr, Alemanha, prova na qual em Juniores Singular Homens, o jovem madeirense, após uma fase eliminatória invicta, viria a disputar este sábado a passagem à final frente ao atleta francês, Paul Massias, vencendo o encontro por 21-9 / 21-10.
O título seria disputado
frente ao atleta indiano, Mithes Rameshwaran, cabeça de série n.º 2 da
vertente, num encontro definido em três sets, 17-21 / 21-17 / 13-21, onde o adversário foi mais forte que Tiago Berenguer.
Nesta competição internacional, o atleta foi acompanhado pelo técnico do Club Sports da Madeira, Prof. Cosme Berenguer.