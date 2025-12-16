Ousmane Dembélé junta prémio da FIFA à Bola de Ouro

O avançado internacional francês Ousmane Dembélé juntou hoje o prémio The Best para futebolista masculino do ano à Bola de Ouro, coroando um ano em que 'brilhou' pelo Paris Saint-Germain, enquanto Aitana Bonmatí foi distinguida no feminino.

O avançado de 28 anos foi premiado pela época histórica do PSG, que chegou finalmente à primeira conquista da Liga dos Campeões, e juntou este galardão à Bola de Ouro conquistada em setembro.

O clube parisiense, de resto, foi o grande vencedor da curta gala da FIFA em Doha, no Qatar, onde quarta-feira vai disputar a final da Taça Intercontinental, com o Flamengo.

O treinador espanhol Luis Enrique foi nomeado melhor técnico masculino, sem surpresa, batendo Hansi Flick (FC Barcelona) e Arne Slot (Liverpool), numa lista mais longa em que também estava o selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, que conquistou a Liga das Nações.

O 'onze' do ano distinguiu dois 'craques' do PSG e da seleção nacional, Nuno Mendes e Vitinha, mas também Achraf Hakimi e o defesa Pacho, além do guarda-redes Donnarumma, que se transferiu entretanto para o Manchester City.

A completar a seleção está Cole Palmer, figura do Chelsea campeão do mundo de clubes, Jude Bellingham (Real Madrid), o defesa do Liverpool Virgil van Dijk e duas 'estrelas' espanholas do FC Barcelona, Pedri e Lamine Yamal.

No futebol no feminino, a 'criativa' do FC Barcelona e de Espanha Aitana Bonmatí fez o 'tri' também em prémios The Best para melhor futebolista, depois de ter somado três Bolas de Ouro consecutivas, num ano em que foi duas vezes finalista vencida, no Europeu de seleções e na Liga dos Campeões.

A neerlandesa Sarina Wiegman, campeã da Europa no comando técnico da Inglaterra, levou para casa o troféu de melhor treinadora, tendo fechado o 'tri' de títulos europeus, iniciado em 2017 com os Países Baixos e continuado em 2022 já com as inglesas.

O 'Barça' domina o 'onze' feminino do ano, que é composto por Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Battle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Cláudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo e Alexia Putellas.

Antes sequer de o jantar durante o qual decorreu a entrega de prémios arrancar já tinham sido anunciados vários galardões, a começar pelos melhores guarda-redes -- o italiano 'Gigi' Donnarumma, agora no City, foi reconhecido pela época no PSG, enquanto Hannah Hampton, campeã da Europa que representa o Chelsea, foi a escolha no feminino.

Os prémios Puskas e Marta, respetivamente para os melhores golos do ano entre masculinos e femininos, recaíram sobre um pontapé de bicicleta de Santiago Montiel (Independiente, Argentina), e sobre um pontapé de 'escorpião' de Lizbeth Ovalle (Tigres, México).