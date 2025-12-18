Paróquia de Santo Amaro abre comemorações do seu Jubileu de Prata com concerto comemorativo

A Paróquia de Santo Amaro deu início às comemorações do seu 25.º aniversário e, com casa cheia, recebeu na passada quarta-feira, 17 de Dezembro, o primeiro de dois momentos especiais: um concerto natalício solene.

O evento contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, em representação do presidente do Governo Regional, que foi recebida pelo padre Ignácio Figueira Rodrigues, presidente da Comissão Organizadora das celebrações dos 25 anos de dedicação e sagração da Igreja Paroquial de Santo Amaro.

A celebração ficou a cargo do prestigiado Coro de Câmara da Madeira, sob a direcção da maestrina Zélia Gomes e acompanhamento ao órgão de Paulo Silva. O repertório, dedicado ao espírito natalício, incluiu clássicos intemporais como 'Silent Night', 'Joy to the World' e o 'Christmas Sanctus'. Após o momento musical, e de forma a registar as comemorações do jubileu de prata, foi descerrada uma placa comemorativa que permanecerá na igreja.

Destaque ainda para o culminar das comemorações do jubileu, já no próximo dia 21 de Dezembro, às 16 horas, com uma celebração eucarística de Acção de Graças, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás. A missa solene será seguida de um convívio com animação para toda a comunidade paroquial.