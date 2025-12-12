Doente transportado pela Força Aérea para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa foi, ontem ao final da tarde, accionada para transportar um doente, que necessitava de cuidados de saúde diferenciados, entre as ilhas do Porto Santo e Madeira.

Para esta missão foi empenhada uma tripulação do helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - Pumas, que está em destacamento permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo.