Ligeiro aumento no número de desempregados em Novembro

A Madeira registou um aumento de 100 desempregados em Novembro de 2025, quando comparado com o mês anterior. No final do mês passados, estavam registados 5.607 desempregados. No entanto, quando comparado com o mesmo mês de 2024, assistimos a uma diminuição de 1.190 desempregados, ou seja, -17,5%

Na informação divulgada hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), percebemos que o desemprego registado diminuiu em termos homólogos em todas as regiões do País, com exceção do Algarve, sendo a Madeira a região com a redução mais acentuada.

Numa nota enviada à imprensa, a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude indica que "a nível nacional, o total de desempregados registados foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2024 (menos 23.096 inscritos; -7,2%), embora se tenha registado um ligeiro aumento face a Outubro (+0,6%)".

Já na Madeira, ao longo do mês de Novembro, inscreveram-se 803 novos desempregados, o que representa uma diminuição significativa face ao mês anterior (-10,1%), "reforçando o sinal de melhoria e de maior estabilidade no mercado de trabalho regional".

Também o desemprego de longa duração apresenta evolução positiva: registou uma redução (-2,1%, menos 44 desempregados de longa duração), fazendo descer o seu peso relativo para 37,0% do desemprego total (-1,4 p.p.). Em termos homólogos, contam-se menos 510 desempregados de longa duração (-19,8%), um indicador particularmente relevante por traduzir maior capacidade de reintegração no mercado de trabalho e menor risco de exclusão.

No domínio das colocações, a Madeira manteve, em Novembro, o mesmo nível do mês anterior, contrastando com a quebra registada a nível nacional (-16,2%) e na maioria das regiões, à excepção do Algarve. "Esta estabilidade é um sinal de resiliência do mercado de trabalho regional, num mês tradicionalmente marcado por desaceleração sazonal, e evidencia a capacidade da economia regional em sustentar oportunidades de emprego com maior regularidade ao longo do ano", indica a mesma nota.

Paula Margarido, sublinha que “os números confirmam uma trajetória positiva e sustentada do mercado de trabalho na Madeira, com uma redução muito expressiva do desemprego em termos homólogos”. A governante acrescenta que “estes resultados reflectem o esforço conjunto das empresas, dos trabalhadores e das políticas públicas de emprego, focadas na criação de oportunidades reais, na inclusão e na transição efectiva para o mercado de trabalho”.

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude destaca ainda que, apesar dos desafios conjunturais e sazonais, “a Região mantém indicadores sólidos e consistentes, que permitem encarar com confiança a evolução do emprego, sempre com uma abordagem equilibrada e responsável”.