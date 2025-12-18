Pelo menos três mortos e vários feridos em ataques ucranianos no sudoeste da Rússia

Pelo menos três pessoas morreram e várias ficaram feridas numa série de ataques ucranianos contra cidades na região de Rostov, no sudoeste da Rússia, disseram hoje as autoridades russas.

O governador da região, Yuri Sliusar, declarou na rede social Telegram que os ataques com drones se concentraram nas cidades de Bataisk, Taganrog e Rostov, todas localizadas perto do Mar Negro.

Em Rostov, dois tripulantes de um navio de carga foram mortos e três ficaram feridos num ataque que danificou também a embarcação.

"O ataque causou um incêndio que foi rapidamente extinto pelos serviços de emergência", referiu o governador da região.

Em Bataisk, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas num ataque ucraniano.

Entretanto, noutro ataque, sete pessoas ficaram feridas, três das quais foram hospitalizadas num centro médico local.

"Quero expressar as minhas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas. Espero que os feridos recuperem o mais rapidamente possível", afirmou Sliusar, garantindo que será oferecida assistência aos atingidos pelos ataques.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, após ter anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.