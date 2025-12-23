Ligeiro e pesado colidiram na Via Rápida

Uma viatura ligeira e outra pesada colidiram na tarde desta terça-feira, 23 de Dezembro, na Via Rápida, na zona de São Martinho, sentido Machico - Ribeira Brava.

O incidente causou, naturalmente, grande congestionamento no local, com o trânsito cortado para as viaturas pesadas, que se viram impedidas de transitar no local até a resolução da situação.

A colisão terá causado apenas danos materiais, sem feridos para já registados.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local.