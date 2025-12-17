Governo Regional arrenda metade do Campo Experimental do Farrobo para viticultura no Porto Santo

O Governo Regional informou esta quarta-feira que vai colocar em hasta pública cerca de 22 mil metros quadrados de terrenos do Campo Experimental do Farrobo, no Porto Santo, destinados ao arrendamento agrícola com fins vitícolas. A iniciativa deverá concretizar-se já em Janeiro.

Segundo Nuno Maciel, a estratégia passa pela rentabilização de espaços agrícolas desaproveitados, procurando envolver os agricultores locais na dinamização da vinha do Porto Santo. A medida abrange metade da área total dos terrenos do campo experimental.

A outra metade continuará sob gestão pública, garantindo a manutenção de acções formativas e experimentais, a realização de projectos financiados por fundos comunitários e o apoio directo aos agricultores da ilha.

O Governo Regional reafirma que o Campo Experimental do Porto Santo mantém um papel determinante no desenvolvimento da agricultura local, através da realização de ensaios aplicados às culturas mais relevantes para o setor primário. Ao longo do ano, o espaço acolhe diversas acções de formação dirigidas aos agricultores, com sessões teóricas e práticas ministradas por técnicos da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

O Campo Experimental do Farrobo participa também em projectos comunitários no âmbito do programa INTERREG, reforçando a cooperação transnacional, a partilha de conhecimento técnico-científico e o desenvolvimento de soluções inovadoras para a agricultura em regiões insulares de clima semi-árido.