Força Aérea israelita atacou o sul e leste do Líbano

A Força Aérea israelita lançou uma série de ataques aéreos na manhã de hoje contra o sul e o leste do Líbano, segundo a agência de notícias oficial libanesa (NNA).

Israel afirmou que os ataques visavam infraestruturas pertencentes ao grupo xiita libanês Hezbollah.

Estes ataques ocorreram na véspera de uma reunião do grupo de monitoração do cessar-fogo, em vigor desde o final de novembro de 2024 e que inclui, além do Líbano e de Israel, os Estados Unidos, as Nações Unidas e a França.

A series of Israeli bombings now across south Lebanon. They struck the Al-Jabour Heights and between Al-Alman and Zawtar. pic.twitter.com/sjeTD0Qdcu — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) December 18, 2025

De acordo com a NNA, os ataques atingiram várias zonas do sul do Líbano, na fronteira com Israel, assim como zonas montanhosas do Vale do Bekaa (leste), um bastião do Hezbollah.

Em comunicado, os militares israelitas afirmaram ter atingido "várias instalações militares do Hezbollah onde estavam armazenadas armas e a partir das quais os terroristas do Hezbollah recentemente continuavam a operar".

Duas pessoas morreram na terça-feira em dois ataques aéreos israelitas que atingiram uma carrinha no sul de Beirute e um carro no sul do Líbano. O exército israelita afirmou ter atacado membros do Hezbollah.

Apesar do cessar-fogo que colocou fim à guerra entre o Hezbollah e Israel há mais de um ano, os israelitas continuam os seus ataques aéreos no Líbano, que já mataram aproximadamente 340 pessoas, segundo uma levantamento realizado pela agência de notícias AFP baseada em dados do Ministério da Saúde libanês.