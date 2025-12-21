Idoso de 96 anos morre após ser agredido com ferro por outro em lar de Ourique

Um homem de 96 anos foi morto no sábado à noite num lar de idosos em Garvão, Ourique, por outro utente da instituição, de 92 anos, que agrediu com um ferro outros residentes no lar, informou hoje a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse à Lusa que às 22:30 de sábado no Lar de Garvão "um homem, de 92 anos, de forma inesperada, começou a agredir utentes, com recurso a um ferro".

Em resultado das agressões, "dois homens, de 68 e 96 anos, utentes do lar, sofreram ferimentos na cabeça", tendo ainda "uma mulher, de 60 anos, ficado com ferimentos ligeiros", disse a mesma fonte, adiantando que "o ferido de 96 anos acabou por falecer, já no hospital de Beja".

As vítimas foram transportadas para o Centro de Saúde de Castro Verde e, posteriormente, encaminhadas para o hospital de Beja, enquanto o presumível agressor foi levado para o serviço de psiquiatria da mesma unidade hospitalar, precisou.

Como o caso envolve uma vítima mortal e presumíveis agressões, "foi contactada a Polícia Judiciária de Faro, que já tomou conta das investigações e já esteve no lar de idosos, para ouvir as pessoas".

De acordo com uma notícia do Correio da Manhã, que cita uma estação de rádio de Beja, a Rádio Pax, o lar em causa "não tem licença da Segurança Social para funcionar, pelo que se encontra em situação ilegal".

Em janeiro de 2022 a então designada Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção da Associação de Solidariedade Social Futuro de Garvão (ASSFG) encerrou, existindo então a intenção de abrir um lar privado naquelas instalações.