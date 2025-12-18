PJ deteve homem procurado no Brasil por abuso sexual de crianças

A Polícia Judiciária deteve no Algarve um homem de 37 anos procurado pelas autoridades brasileiras por suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere a existência de um mandado de detenção internacional emitido relativamente a este homem, cujas suspeitas recaem sobre factos que terão ocorrido entre março de 2016 e janeiro de 2020, numa cidade do estado de São Paulo, no Brasil.

Segundo a informação divulgada, o homem abusou da enteada, que na altura tinha quatro anos, filmou e fotografou os abusos.

A PJ acrescenta que, entre julho de 2014 e janeiro de 2020, o suspeito armazenou ilegalmente fotografias e vídeos com cenas de sexo explícitas e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

O homem poderá vir a ser condenado numa pena de 25 anos de prisão.

O detido será presente ao Tribunal da Relação de Évora para aplicação de medida de coação.