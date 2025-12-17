Motociclista e criança feridos em colisão no Funchal

Um homem e uma criança ficaram feridos, esta manhã, num choque entre uma mota e um carro, na Rua Nova do Vale da Ajuda, no Funchal.

Os dois ocupantes da motorizada ficaram com ferimentos ligeiros, sendo que o homem, de 39 anos, apresentava uma ferida num dos joelhos e a criança, de 7 anos, tinha escoriações numa das pernas.

Ambos foram socorridos pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportados para o hospital.