PJ deteve em Coimbra homem de 41 anos suspeito de abuso sexual do filho de 13 anos

Um homem de 41 anos suspeito da prática reiterada de abusos sexuais sobre o seu filho, de 13 anos, ao longo de três anos, em Coimbra, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou hoje esta entidade policial.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ indicou que o arguido "aproveitou-se do seu natural ascendente sobre a vítima para a submeter, durante cerca de três anos, à prática de atos sexuais abusivos, que a mesma sofreu em silêncio".

Na nota, a PJ revelou ainda que o suspeito "tinha já sido detido em flagrante delito", em março passado, por posse de imagens e vídeos de pornografia de menores, tendo, na altura, o tribunal determinado que ficasse a aguardar julgamento em liberdade, isto é, "sujeito a medida de coação não detentiva".

A investigação da Diretoria do Centro da PJ a este caso iniciou-se após uma queixa apresentada pela mãe do menor, que deu origem a um inquérito tutelado pelo Ministério Público (MP) no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra.

Segundo a PJ, a prova recolhida resultou na emissão de um mandado de detenção pelo MP, levando à detenção do suspeito.

O homem irá ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e determinação de medidas de coação.