“O mérito dos nossos jovens é um dos maiores patrimónios da Madeira”

“É com enorme satisfação e profundo orgulho que celebramos o mérito, o esforço e a dedicação daqueles que são um dos maiores patrimónios da Região Autónoma da Madeira, os nossos jovens”, afirmou Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante a cerimónia de entrega de bolsas de mérito a alunos universitários da Região, realizada esta tarde no Salão Nobre do Governo Regional, no Funchal.

A responsável sublinhou que estas bolsas representam muito mais do que apoio financeiro: são um reconhecimento público do trabalho sério, persistente e exemplar dos estudantes ao longo do seu percurso académico. Destacou ainda a importância das famílias e dos docentes, cujo apoio e orientação são determinantes para o sucesso escolar.

Elsa Fernandes salientou também que os jovens premiados são os primeiros a chegar ao ensino superior com acesso a tablets, Chromebooks e manuais digitais, mostrando que o investimento tecnológico nas escolas tem resultados positivos. “Aos alunos e alunas distinguidos deixo uma mensagem clara: sintam orgulho neste momento, mas encarem-no como um estímulo para continuar. Que estas bolsas sejam um incentivo para prosseguirem os vossos estudos com ambição, responsabilidade e sentido de compromisso com a vossa Região”, acrescentou.

A cerimónia terminou com votos de boas festas e um ano de 2026 próspero, reforçando que o futuro dos estudantes se constrói diariamente com esforço e dedicação.