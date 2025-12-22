“Valeu a pena todo o esforço e dedicação”

Dezasseis alunos da Região foram hoje distinguidos com Bolsas de Mérito relativas ao ano lectivo de 2024/2025, reconhecendo o esforço, dedicação e excelência escolar, seis dos quais com o 1.º prémio de 1.000 euros. Entre os premiados com o primeiro prémio estão Vítor Fernandes, Letícia Pereira e Rodrigo Teixeira, todos ex-alunos da Escola Secundária Francisco Franco.

Vítor Fernandes destacou a importância da metodologia de estudo: “Foi muito trabalho, esforço e pronto, tive que estudar bastante, mas ainda bem que valia a pena. A nota não era um condicionante para a minha escolha de curso, então, foi mesmo o que eu queria. É saber quanta matéria tenho de estudar, como organizar o tempo e seguir um processo contínuo, principalmente em disciplinas como matemática.” O jovem optou por estudar na Madeira para se manter perto da família e por razões económicas, ingressando no curso de Gestão, a sua primeira opção.

Letícia Pereira, agora estudante de Medicina na Universidade da Madeira, afirmou que o segredo do sucesso passou por organização e apoio: “É com muito trabalho e com o apoio das pessoas que estão à minha volta, dos professores, dos amigos e familiares, mas acima de tudo com muito empenho e dedicação. Sempre quis ficar perto das pessoas que mais gosto e, desde cedo, tinha a Medicina como escolha. O segredo para esta média alta é saber organizar o tempo e conciliar tudo de forma a dar o máximo em cada tarefa, mantendo o equilíbrio.”

Rodrigo Teixeira, estudante de Design de Moda na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, salientou o valor da bolsa como incentivo e apoio: “A bolsa não é só pelo mérito académico, mas também como auxílio para todos aqueles que necessitam, porque a área das artes é bastante dispendiosa. Os professores são os mais aptos para nos ensinar a ser designers e a entrar na indústria com boas perspectivas.”

As Bolsas de Mérito visam apoiar os estudantes e reconhecer o seu desempenho académico, incentivando-os a continuar a destacar-se no Ensino Superior, seja na Universidade da Madeira ou em instituições do continente.