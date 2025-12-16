Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Sarampo detectado na Região. Em causa está uma criança de nacionalidade canadiana que reside na Madeira e que não estava vacinada contra esta doença altamente contagiosa * 35 madeirenses com 2 anos não foram inoculados em 2024. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Governo Regional cede ‘Vale Paraíso’ à Associação de Futebol da Madeira. Cedência do Complexo Desportivo na Camacha, outrora do ‘União’, foi acordada entre o presidente do Executivo madeirense, Miguel Albuquerque, e o presidente da AFM, Rui Coelho P.20 * Marítimo empata com Benfica B e mantém liderança da II Liga.

Levar a magia do Natal a centenas de crianças. A Secretaria da Inclusão volta a associar-se à iniciativa anual do DIÁRIO para brindar os petizes com a alegria da ‘Festa’. Um grupo de empresas parceiras juntou-se à acção solidária que se realiza hoje no Circo Mundial.

Fique também a saber que Resumos automáticos e áudio inovam leitura de notícias no DIÁRIO.

E, por fim, Carlos Pereira propõe revolução na mobilidade aérea inspirada no sistema espanhol.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.