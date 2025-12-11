Percursos pedestres classificados encerrados amanhã e depois devido ao vento

Todos os percursos pedestres classificados vão estar encerrados enquanto vigorarem os avisos meteorológicos laranja para o vento forte.

Até ao momento, e de acordo com as indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e, por conseguinte do Serviço Regional de Protecção Civil, tanto a Madeira, como o Porto Santo estão sob aviso laranja para o vento forte entre o meio dia de amanhã, sexta-feira (12 de Dezembro), e as 18 horas do dia seguinte, sábado (13 de Dezembro).

Durante esse período, todos os percursos classificados permanecerão encerrados, bem como a Estrada Florestal que liga a Eira do Serrado ao Pico do Areeiro.

Na sua página de Facebook, aquele organismo público que tem à sua responsabilidade a gestão dos espaços naturais da Região e da maioria dos percursos pedestres classificados, "apela a toda a população e visitantes para que sigam rigorosamente as orientações das autoridades de Protecção Civil e evitem quaisquer comportamentos de risco".

Na mesma publicação, o Instituto pede a todos os que verificarem alguma situação anómala nos percursos pedestres, nomeadamente quedas de pedras, ramos ou árvores a obstruir o caminho ou qualquer outra ocorrência, a reportem.