Albuquerque recebe candidato presidencial Marques Mendes

O candidato à Presidência da República Portuguesa, Luís Marques Mendes, foi recebido esta quinta-feira, 18 de Dezembro, pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na sua residência oficial, na Quinta Vigia.

O encontro, - que contou com o mandatário regional da candidatura Guilherme Silva e o chefe de gabinete de Albuquerque, Rui Abreu, - acontece depois de o candidato presidencial ter sido recebido na Assembleia Legislativa da Madeira por Rubina Leal.

Marques Mendes realiza hoje uma visita oficial à Madeira, onde vai apresentar a Comissão de Honra.

Durante a manhã, está prevista uma visita à cidade do Funchal, passando pelo Mercado dos Lavradores.

Já pelas 17 horas fará uma acção de contacto com a população no Funchal, onde passará por locais como o Mercado de Natal, localizado na Placa Central da Avenida Arriaga, até à reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, na Rua dos Ferreiros.