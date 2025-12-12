Existem percursos pedestres na Madeira com múltiplas entradas?

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e a Direcção Regional do Turismo apresentaram, ontem, aos operadores económicos, o novo modelo de taxas e preços para os percursos pedestres classificados da Madeira, que entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2026.

Entre as principais novidades, está a gestão de capacidade de carga dos percursos, que passa a ser distribuída em intervalos de 30 minutos, desde o nascer até ao pôr-do-sol. O objectivo desta medida passa por ‘dividir’ a presença de visitantes ao longo do dia e melhorar a experiência nos principais pontos turísticos da Região.

Os residentes na Região Autónoma da Madeira continuam a ter acesso gratuito a todos os percursos, embora também fiquem sujeitos ao registo obrigatório e à reserva prévia na plataforma 'SIMplifica'.

No site oficial do DIÁRIO, um leitor afirmou que “a implementação de um modelo destes do papel para o terreno vai dar muito ‘pano para mangas’. […] Depois os trajectos têm múltiplas entradas, cruzam-se, encadeiam-se… Como é que este controlo será feito ou se é passível de ser feito?”, disse João Silva.

Terá o leitor razão quando diz que existem trajectos com múltiplas entradas? O DIÁRIO foi perceber se, efectivamente, é possível entrar por diversas entradas em alguns percursos pedestres.

PR9 – Levada do Caldeirão Verde

Entre o Caldeirão Verde e o Caldeirão do Inferno, com uma distância de 8,7 km (+8,7 km de regresso), o PR 9 Levada do Caldeirão Verde tem várias possibilidades de acesso a meio do percurso, tanto provenientes de outros percursos pedestres classificados, como o PR 1.1 Vereda da Ilha (entrando quer pela Ilha, quer pela Achada do Teixeira), como por veredas que não integram os percursos pedestres classificados, nomeadamente provenientes do Pico das Pedras, da Achada do Teixeira ou da Ilha.

Foto DR

PR6 – Levada das 25 Fontes

Com início na Estrada Regional n.º 105, no Rabaçal, a Levada das 25 Fontes é um dos trajectos pedestres mais populares entre turistas e locais.

Tanto o PR 6 Levada das 25 Fontes, o PR 6.1 Levada do Risco e o PR 6.2 Levada do Alecrim ou o PR 6.3 Vereda da Lagoa do Vento, todos localizados na zona do Rabaçal, podem ser acedidos por vários trilhos, muitos deles não recomendados e que não coincidem com as entradas onde habitualmente têm estado elementos do IFCN a fazer o controlo.

Foto DR

PR10 - Levada do Furado

Com uma duração aproximada de 5 horas e um percurso pedestre de 11 km, é uma das levadas mais antigas da Madeira.

A caminhada inicia-se no Ribeiro Frio e liga-o até à Portela, com vários percursos não classificados que se conectam a esta levada ao longo do seu trajecto, vindos, sobretudo, do Poiso e do Chão das Feiteiras.

Foto DR

Posto isto, é possível afirmarmos que existem diversos percursos pedestres que têm múltiplas entradas, cruzam-se e, até mesmo, encadeiam-se.