Albuquerque já fala em “futuro Presidente da República”

O candidato Presidencial Luís Marques Mendes está a realizar um passeio pela cidade do Funchal na companhia do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do líder da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Durante os contactos com a população, o chefe do Executivo Madeirense referiu-se a Marques Mendes como o “futuro Presidente da República”.

O apoio a Marques Mendes por parte do PSD Madeira é manifestado também com a presença de José Prada, secretário-geral do partido.

Albuquerque fez Marques Mendes trocar a agenda prevista para hoje. Esta manhã estava prevista a visita ao Mercado dos Lavradores, mas o líder do Governo Regional levou o candidato para a Fernão de Ornelas, uma das artérias mais movimentadas da capital madeirense, onde a população tem mostrado simpatia perante a presença do Presidente do Governo e do candidato Marques Mendes.