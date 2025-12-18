Missa do Parto dos Arredados a 21 de Dezembro na Ponta Delgada

Tal como já é tradição, a Missa do Parto dos Arredados realiza-se no último domingo antes do Natal, na paróquia da Ponta Delgada, às 6 horas.

"Nesta madrugada acordamos com musica e foguetes de estalo! Toca a levantar e vestir-se bem quentinho e seguir a música! No adro da Igreja já está muita gente! Ouve-se cânticos de Natal e ali ao lado prepara-se as sandes de carne de vinho e alhos, cafe cacau e a tradicional poncha....Hum que bem que cheira!!!", antecipa nota à imprensa.

"É um convívio impar que tem cada vez mais adeptos e se nunca teve oportunidade, aproveite porque quem vem nunca esquece", assume a organização.

