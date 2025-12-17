Natal é um tempo de cuidado, esperança e proximidade, refere Paula Margarido

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta quarta-feira na Festa de Natal da Garouta do Calhau, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira.

Na sua intervenção, Paula Margarido sublinhou que o Natal é um tempo de cuidado, esperança e proximidade, valores que, afirmou, "a Garouta do Calhau representa de forma exemplar, através de respostas concretas e profundamente humanas junto de quem mais precisa".

A governante destacou 2025 como um ano particularmente marcante para a instituição, assinalando a consolidação de respostas inovadoras orientadas para a qualidade dos cuidados e a promoção da dignidade das pessoas idosas.

Paula Margarido deixou um reconhecimento à instituição, na pessoa do arquitecto Ricardo Silva, elogiando a direcção, equipa técnica, colaboradores e parceiros. A secretária regional reafirmou o compromisso do Governo Regional em continuar a apoiar instituições que colocam as pessoas no centro da acção pública, sintetizando os valores que orientam esta visão: "Fé, esperança e amor."