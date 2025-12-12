Queda de galhos atinge três viaturas no Funchal

A queda de galhos com alguma dimensão atingiram, esta tarde, três viaturas que estavam estacionadas no Bairro do Hospital, no Funchal.

Apesar dos danos materiais nas viaturas, não há registo de nenhum ferido.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como elementos da Câmara Municipal do Funchal, para efectuarem a desobstrução da via.