Santa Cruz celebra Noite do Mercado com grande afluência

A Noite do Mercado de Santa Cruz decorre esta sexta-feira, 19 de Dezembro, no Mercado Municipal, depois de ter sido adiada no passado sábado devido às condições meteorológicas adversas provocadas pela depressão Emília.

O evento mantém o programa inicialmente previsto e propõe uma noite de animação cultural e musical. A abertura esteve a cargo da animação de rua 'Duendes Ermídios', pelo Teatro do Bolo do Caco.

As bancas de comes e bebes são um dos grandes atractivos da noite, não faltando a tradicional canja, o cacau quente, as sandes de carne de vinha-d’alhos, bem como frutas e legumes típicos da quadra, entre outras iguarias regionais.

A inciativa da Câmara Municipal decorre com grande afluência de público, reunindo muitas famílias de todas as idades, que enchem o mercado num ambiente de convívio, tradição e animação.

O evento prossegue com a sessão de stand-up comedy com JP Ramos, seguindo-se, às 21 horas, o concerto com o tema 'Cantigas da Festa', pela Banda D’Além. A partir das 22 horas, o programa inclui repentismo com os Amigos do Bailinho, encerrando a noite com animação musical a cargo do Dj Oxy.